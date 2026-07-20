Net uluslararası yatırım pozisyonu açığı belli oldu!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2026 yılı mayıs ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, nisan ayı itibarıyla eksi 391,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 403,7 milyar dolara gerilerken, yurt dışına yönelik yükümlülükleri ise yüzde 2,4 düşüşle 795,4 milyar dolar seviyesinde hesaplandı.

Rezerv varlıklarda gerileme

TCMB verilerine göre rezerv varlıklar mayıs ayında 6,3 milyar dolar azalarak 159,2 milyar dolara indi.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar yüzde 0,9 artışla 80,1 milyar dolara, diğer yatırımlar ise yüzde 2,3 yükselişle 154,2 milyar dolara çıktı. Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları da yüzde 4,6 artarak 49,4 milyar dolar oldu.

Buna karşılık portföy yatırımları içinde yer alan hisse senetleri ve yatırım fonu paylarının değeri yüzde 8,6 azalışla 47,2 milyar dolara geriledi.

Doğrudan ve portföy yatırımları azaldı

Yükümlülük tarafında ise doğrudan yatırımlar bir önceki aya göre yüzde 6,8 azalarak 230,4 milyar dolara düştü. Portföy yatırımları da yüzde 2,9 gerileyerek 149,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar kalemi ise mayıs ayında sınırlı artış göstererek yüzde 0,4 yükseldi ve 415,3 milyar dolar olarak kaydedildi.