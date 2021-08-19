Net UYP, 280,6 milyar dolar ekside

Türkiye'nin Net Uluslararası Yatırım Pozisyonu, haziran sonunda 280,6 milyar dolar açık verdi. Söz konusu açık mayıs ayında 327 milyar dolar eksideydi.

Merkez Bankası'nın yöntem revizyonu yaptığı Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 7,4 oranında artışla 274,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 12,4 oranında azalışla 555 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP ise haziran sonunda -280,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Söz konusu açık, 2020 yıl sonunda -378,3 milyar dolar düzeyindeydi.