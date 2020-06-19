Net UYP açığı 324 milyar $'a geriledi

19 Haziran 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 10.9 azalışla 225.8 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 8.1 azalışla 550.2 milyar dolar oldu.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP açığı, 2019 yıl sonunda 345 milyar dolardan 2020 Nisan sonunda 324.4 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2019 yıl sonuna göre yüzde 18.3 azalışla 86.3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 9.0 azalışla 86.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 5.1 düşüşle 45.1 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2019 yıl sonuna göre yüzde 9.5 azalışla 145 milyar dolar oldu.

Portföy yatırımları 2019 yıl sonuna göre yüzde 14.8 azalışla 115.7 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2019 yıl sonuna göre yüzde 32 azalışla 22.2 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 45.6 azalışla 8.4 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 1.4 artışla 49.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2019 yıl sonuna göre yüzde 4.2 azalarak 289.5 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2019 yıl sonuna göre yüzde 7.5 düşüşle 32.2 milyar dolar olurken, lira mevduatı yüzde 4.5 artışla 14.2 milyar dolara yükseldi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 3 azalarak 65.2 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 2.9 azalarak 95.4 milyar dolara geriledi.