Net UYP, ocak ayında 392,4 milyar dolar açık verdi

Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, geçen ocak ayı sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,3 oranında artışla 246,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,9 oranında azalışla 638,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -404,1 milyar dolar iken

2021 Ocak sonunda -392,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.



Açıklamada şu bilgiler verildi:



"Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2020 yıl sonuna göre yüzde 2,6 oranında artışla 95,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,6 oranında artışla 97,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15,2 oranında artışla 48,3 milyar dolar olmuştur.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2020 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında azalışla 201,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Portföy yatırımları 2020 yıl sonuna göre yüzde 4,3 oranında artışla 123,3 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,9 oranında azalışla 28,9 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 10,8 oranında artışla 9,5 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 7,4 artışla 50,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,2 oranında artarak 314,0 milyar dolar olmuştur. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2020 yıl sonuna göre yüzde 3,3 oranında artarak 34,4 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 9,4 oranında artarak 17,2 milyar dolar olmuştur.



Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,7 oranında azalarak 63,7 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 0,5 oranında azalarak 96,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir."