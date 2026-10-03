Netflix abonelik ücretlerine zam geldi: Tüm paketlerde fiyatlar değişti

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Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’de uyguladığı abonelik ücretlerinde yeni bir artışa gitti.

Yapılan düzenlemeyle platformun Temel, Standart ve Premium paketlerinin aylık ücretleri yükseltildi. Son zamla birlikte Netflix’in Türkiye’deki en uygun abonelik seçeneğinin fiyatı 259,99 TL olurken, en pahalı paket 499,99 TL’ye çıktı.

Netflix paketlerinin yeni fiyatları

Netflix’in güncel fiyat tarifesine göre Temel Plan’ın aylık ücreti 189,99 TL’den 259,99 TL’ye yükseldi. Böylece bu pakete 70 TL zam yapılmış oldu.

Standart Plan’ın fiyatı ise 289,99 TL’den 389,99 TL’ye çıkarıldı. Bu paketteki fiyat artışı 100 TL olarak gerçekleşti.

Premium paket 500 TL sınırına dayandı

Platformun en yüksek fiyatlı seçeneği olan Premium Plan da zamdan etkilendi. Daha önce aylık 379,99 TL olan Premium üyeliğin fiyatı 499,99 TL’ye yükseltildi.

Böylece Premium paketin aylık ücretinde 120 TL’lik artış yaşandı.