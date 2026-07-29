Netflix BBC’yi ilk tercihte geçti, izlenme payında fark kapanmadı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Netflix, İngiltere’de izleyicilerin televizyonu açtığında ilk yöneldiği platformlar sıralamasında BBC’yi geride bıraktı. İngiliz medya düzenleyicisi Ofcom’un Media Nations 2026 raporuna göre izleyicilerin yüzde 26’sı ilk olarak Netflix’i tercih etti.

BBC kanalları ile BBC iPlayer’ın toplam oranı yüzde 25’te kaldı. İki platform arasındaki bir puanlık fark oldukça sınırlı olsa da sonuç, televizyon izleme alışkanlıklarının dijital platformlara kayışında yeni bir eşiğe işaret etti.

Netflix’in ilk tercihte öne geçmesi, toplam izlenme süresinde de BBC’yi geride bıraktığı anlamına gelmedi. BBC, yıl boyunca izlenen bütün video içeriklerinin yüzde 18’ini elinde tutarak Netflix’in iki katı paya ulaştı.

İlk tercihte Netflix öne geçti

Ofcom verilerine göre BBC, 2024 yılında izleyicilerin yüzde 28’inin ilk tercihiydi. Netflix’in oranı ise yüzde 23 seviyesinde bulunuyordu.

Bir yıl içinde BBC’nin payı üç puan gerilerken Netflix üç puan yükseldi. Böylece iki platform arasındaki beş puanlık fark, Netflix lehine bir puanlık üstünlüğe dönüştü.

Netflix’in yükselişinde 2025 yılında geniş izleyici kitlesine ulaşan yapımlar etkili oldu. Animasyon filmi KPop Demon Hunters, İngiltere’de 24 milyondan fazla izleyiciye ulaşarak yılın en çok izlenen yapımı oldu.

Suç draması Adolescence ise yaklaşık 16 milyon izleyiciye ulaştı. Netflix böylece yılın en çok izlenen iki içeriğini aynı anda platformunda bulundurdu.

Platformun akıllı televizyonlarda ve yayın cihazlarında hazır uygulama olarak sunulması da ilk tercih sıralamasındaki konumunu güçlendirdi. Kullanıcıların içeriğe erişmek için ücretli aboneliğe ihtiyaç duymasına rağmen Netflix, televizyon açıldığında ilk seçilen hizmet haline geldi.

Ancak İngiltere’de dijital yayın hizmetlerinin büyüme hızının önceki yıllara göre yavaşladığı görüldü. Bu durum, Netflix’in yeni aboneliklerin yanında mevcut kullanıcıların izleme süresini korumasını daha önemli hale getiriyor.

Toplam izlemede BBC farkı korudu

İlk tercihte Netflix öne geçse de izleyicilerin ekran karşısında geçirdiği toplam sürede BBC liderliğini sürdürdü. BBC’nin televizyon kanalları ve dijital hizmetleri, 2025 yılındaki toplam video izlemenin yüzde 18’ini oluşturdu.

YouTube yüzde 15 ile ikinci sıraya yerleşirken ITV yüzde 11’lik pay aldı. Netflix’in toplam izleme payı ise yüzde 9 seviyesinde kaldı.

Bu dağılım, Netflix’in içerik arayışında ilk durak haline gelmesine rağmen BBC’nin haber, spor, eğlence ve canlı yayınlardan oluşan geniş program yapısıyla daha uzun süre izlendiğini gösterdi.

BBC, 2026 yılının ilk aylarında da The Traitors ve The Night Manager gibi yapımlarla güçlü izlenme rakamlarına ulaştı. Yaz dönemindeki Dünya Kupası yayınları, BBC ile ITV’nin canlı içerik alanındaki üstünlüğünü destekledi.

Geleneksel yayıncıların önemli spor karşılaşmaları, haberler ve ulusal etkinlikler sırasında geniş kitleleri aynı anda ekran başına toplama gücü devam etti. Netflix ise izleyicinin kendi zamanlamasıyla tükettiği dizi ve filmlerde öne çıktı.

BBC, ITV, Channel 4 ve diğer kamu hizmeti yayıncıları 2025 yılında tekrarlar hariç 30 bin saatten fazla İngiltere yapımı içerik sundu. Küresel dijital platformların ülkedeki yapım yatırımları artmasına rağmen yerel içerik üretiminin büyük bölümü geleneksel yayıncıların kontrolünde kaldı.

YouTube baskısı rekabeti büyüttü

Netflix ile BBC arasındaki yarışa YouTube’un televizyon ekranlarındaki hızlı büyümesi de eklendi. Platformun televizyonlardan izlenme süresi son dört yılda yaklaşık iki katına çıktı.

YouTube’un toplam video izleme payında yüzde 15’e ulaşması, platformu BBC’nin ardından ikinci sıraya taşıdı. Böylece geleneksel yayıncılar yalnızca ücretli dizi ve film platformlarıyla değil, kullanıcıların ürettiği videoları sunan küresel teknoloji şirketleriyle de rekabet etmeye başladı.

Genç izleyicilerin televizyon ve film içeriklerine ayırdığı süre ise geriledi. Genç yetişkinler, 2025 yılında evde yayın, dijital platform ve isteğe bağlı video hizmetlerini günlük ortalamada 11 dakika daha az izledi.

Sosyal medya, kısa video platformları ve oyun hizmetleri gençlerin ekran süresinden daha büyük pay almaya başladı. Canlı televizyon izleme süresi hem 16-24 yaş grubunda hem de 4-15 yaş grubunda yüzde 17 düştü.

Ofcom, geleneksel yayıncıların canlı programlar ve büyük etkinliklerle direnç gösterdiğini ancak izleyici alışkanlıklarına daha hızlı uyum sağlamaları gerektiğini belirtti.

Yeni veriler, televizyon rekabetinin artık yalnızca BBC ile Netflix arasında yaşanmadığını gösteriyor. Netflix ilk tercih sıralamasında öne çıkarken BBC toplam izleme payını koruyor; YouTube ise her iki tarafın da ekran süresinden pay almaya devam ediyor.