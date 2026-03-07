Netflix, Ben Affleck'in şirketini satın aldı

Küresel medya sektöründe uzun süredir devam eden Warner Bros. satın alma yarışında Netflix geri adım atmıştı. Şirket, rakibi Paramount Skydance’in daha yüksek teklif sunmasının ardından anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Netflix Finans Direktörü Spence Neumann, yapılan değerlendirmelerde satın alma teklifinin belirli bir fiyatın üzerine çıkmasının finansal açıdan mantıklı görülmediğini belirtti. Şirket, Paramount’un teklifini eşleştirmek yerine stratejik yatırımlarına farklı alanlarda devam etmeyi tercih etti.

Bu gelişmenin ardından Netflix, büyüme planlarında yeni fırsatlara odaklanacağını açıkladı.

Yapay zeka yatırımları hız kazanıyor

Warner Bros. anlaşmasından çekilmesinin ardından Netflix’in yeni hamlesi yapay zeka alanında geldi. Şirket, ünlü oyuncu ve yönetmen Ben Affleck tarafından kurulan film odaklı yapay zeka girişimi InterPositive’i satın aldığını duyurdu.

Satın almanın temel amacı, film ve dizi üretiminde yapay zekayı daha aktif kullanmak ve içerik üretim süreçlerini hızlandırmak.

İçerik üretiminde teknoloji dönemi

Netflix son yıllarda yapay zekayı içerik önerileri, izleyici davranışı analizi ve üretim süreçlerinin optimizasyonu gibi alanlarda giderek daha fazla kullanıyor. Şirketin yeni satın alması, bu teknolojinin özellikle görsel içerik üretimi ve dijital efekt süreçlerinde daha geniş bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Sektör uzmanlarına göre yapay zeka yatırımları, küresel yayın platformları arasındaki rekabeti de yeniden şekillendirebilir. Netflix’in bu hamlesi, eğlence sektöründe teknoloji odaklı dönüşümün hızlandığını ortaya koyuyor.

Netflix büyüme planlarını sürdürüyor

Netflix, Warner Bros. anlaşmasından çekilmiş olsa da birleşme ve satın alma stratejisinden vazgeçmiş değil. Şirketin finans yönetimi, elde edilen yeni kaynaklarla farklı alanlarda yatırım fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceğini vurguluyor.