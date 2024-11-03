Netflix hisselerini yükseltmek için 'gizli silahını' devreye alacak!

ABD merkezli yayın platformu Netflix'in hissesi son 12 ayda yüzde 79 arttı. Ancak yayıncılık devinin yükselişi hızlı mı tükenecek merak ediliyor. Hisse senedi önemli ölçüde yükselmişken, hisseler analistlerin tahminlerinin 38 katı fiyatla işlem görüyorken, hisselerin gücünün tükendiği iddia ediliyordu. Şirket tam da bu dönemde gizli silahını sürmeye hazırlanıyor.

Reklam kazancı artacak

Netflix'in Youtube gibi uygulama içi reklam sunucusunu devreye alacağı konuşuluyor. Bu reklam sunucuları, reklam verenlerin ile yayıncıların Netflix ve YouTube gibi çok sayıda ücretli kanalda reklamları optimize etmelerine, yönetmelerine ve dağıtmalarına olanak tanıyor.

Netflix'in yeni şirket içi reklam sunucusu ile şirketin büyüyen reklam payının artması ve reklam verenler için daha değerli bir ortak haline gelmesini sağlayacak.

Son bir yılda geliri yüzde 52 arttı

Netflix'in üçüncü çeyrek sonuçları da işlerin iyiye gitttiğine işaret ediyor. Şirketin değeri 324,6 milyar dolara ulaşırken, geliri bir önceki yıla göre yüzde 15 artırdı.

İşletme geliri bir önceki yıla göre yüzde 52 gibi çarpıcı bir oranla 2,9 milyar dolara çıkarken, işletme marjı da yüzde 22'den yüzde 30'a çıktı. Reklam destekli üyelikler ise yüzde 35 büyüdü.

Netflix'in yeni gizli silahı, önümüzdeki aylarda bu reklam destekli katmanın şirket için daha da kazançlı hale getirecek. Netflix'in yeni reklam sunucusu bu ay Kanada'da ve 2025'te de ek pazarlarda piyasaya sürülecek.