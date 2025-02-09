Netflix’te yeni zam dalgası! Türkiye fiyatları artacak mı?

Dijital dizi ve film platformu Netflix, ABD, Kanada, Arjantin ve Portekiz'in ardından Birleşik Krallık'taki abonelik ücretlerinde de artışa gitti. Reklamsız Standart abonelik ücretini 2 sterlin artarak aylık 12.99 sterline yükselten Netflix’in bu hamlesi İngiltere’deki ilk abonelik zammı oldu.

BBC’nin haberine göre Netflix, fiyat artışlarıyla ilgili, "Netflix’i geliştirmek ve üyelerimiz için daha fazla değer yaratmak amacıyla zaman zaman küçük fiyat artışlarına ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

Netflix Türkiye zamlanacak mı?

Peş peşe gelen zamların ardından Türkiye'de 3,5 milyondan fazla abonesi bulunan Netflix'in yurt içinde de bir zamma gidip gitmeyeceği merak edildi. Henüz resmi bir açıklama gemlese de, Netflix’in zam politikasının Türkiye’yi de kapsayabileceği düşünülüyor.

2024'te abone rekoru

Netflix, 2024 yılını 300 milyondan fazla aboneyle kapatmış, sadece geçtiğimiz yılın son çeyreğinde platforma 19 milyon yeni kullanıcı katılmıştı.

Abone sayısı beklentilerin üstünde artan Netflix'in Ekim-Aralık 2024 dönemi net kârı da bir önceki yılın iki katına çıkarak 1.8 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde satışlar ise 8.8 milyar dolardan 10.2 milyar dolara yükseldi.