Netflix'ten Meksika'ya 1 milyar dolarlık dev yatırım

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un Mexico City'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Netflix'in CEO'su Ted Sarandos, Meksika'ya 4 yıl içinde 1 milyar dolarlık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Netflix yapımlarının ekonomik etkisi

Meksika'nın şirket için öneminden bahseden Sarandos, Netflix yapımlarının ülkedeki ekonomik etkisine dikkati çekti, "büyüme ve fırsatlarla dolu, canlı ve müreffeh bir Meksika vizyonunu" paylaştıklarını vurguladı.

4 yıl içinde 1 milyar dolar yatırım

Bunun bir parçası olmak istediklerini dile getiren Sarandos, "Netflix'in önümüzdeki 4 yıl içinde Meksika'da dizi ve film yapımı için 1 milyar dolar yatırım yapacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

Sarandos, bu yatırımın görsel-işitsel sektörün büyümesine yardımcı olacağını, ülke genelinde istihdam ve fırsatlar yaratacağını ifade etti.