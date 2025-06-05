Netflix'ten Türkiye'de zam kararı: İşte yeni fiyatlar...

Dijital yayın platformu Netflix, Türkiye’deki abonelik fiyatlarını bir kez daha artırdı. 4 Haziran 2025 gecesi sessizce yapılan güncellemeyle, Temel, Standart ve Premium planların fiyatlarında ortalama yüzde 26 oranında zam gerçekleşti.

Zam sonrası Temel Plan 149,99 TL’den 189,99 TL’ye, Standart Plan 229,99 TL’den 289,99 TL’ye, Premium Plan ise 299,99 TL’den 379,99 TL’ye yükseldi.

Netflix, 2025 yılı içinde Türkiye'de ikinci kez fiyat artışına gitmiş oldu. Sektör kaynakları, bu artışın döviz kurundaki dalgalanmalardan kaynaklandığını belirtiyor. Türkiye’deki ekonomik gelişmeler doğrultusunda yeni zam beklentileri daha önce de gündeme gelmişti.

Netflix’in dünya genelindeki diğer pazarlarında şu an için bir fiyat değişikliği yaşanmadı. Ancak döviz kuru baskısı nedeniyle farklı ülkelerde de benzer artışların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Platform Türkiye’de sadece aylık abonelik modeliyle hizmet veriyor ve kullanıcılar istedikleri zaman üyeliklerini iptal edebiliyor. Planlar; çözünürlük kalitesi, eşzamanlı izlenebilecek cihaz sayısı ve çevrimdışı indirme gibi özelliklere göre farklılaşıyor.