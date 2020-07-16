Nevgül Bilsel Safkan, 'Fark Yaratanlar' projesini anlattı

16 Temmuz 2020

Canlı yayından notlar:

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan:

Fark Yaratanlar programında 11. yıla girdik. Önceki dönemlerde ortalama 150-200 başvuru alıyorduk. Bu yıl 11. sezon için 1.270 başvuru aldık. Çok sayıda öğretmen başvurusu vardı. Bu yıl seçilen 5 fark yaratan var. Çok güzel projeler var. Bunlardan birisi Mardin’den “uçurtmanın peşinde, Zahit Mungan’ın hikayesi…"

“Fark Yaratan”larımızın Türkiye’nin ilk çizgi film okulunu kuran Fatih Küçük. 3. “Konuşmamız Gerek” platformu. 4. “Deneye Hayır Derneği”, 5. “Okumak Yolda Olmaktır”. Fark Yaratanlara yol göstermeye, duyurmaya çalışıyoruz. Profesyonelce nasıl yönlendiririzin üzerinde duruyoruz. Öğretmenlerimizin Fark Yaratanlar’a katkısı artarak devam edecektir. Yeni dönem başvurularımız pandemi dolayısıyla 2 ay kadar gecikti.

Kadına şiddet konusu ilk sıramızda

Kadına şiddet ilk sırada yer alan bir konumuz. Evlere kapanıldığı dönemde kadınlara yönelik baskının arttığını gördük. Şiddet vakası kovid döneminde arttı. Kadınlarımız ev için 5 saat zaman ayırırken, erkeklerin ayırdığı zaman sadece 15 dakika. Eğitimden yararlanamayanların yüzde 90’ı kız çocukları. Kız çocukların okullaşma oranının artmasını teşvik etmemiz gerekiyor.