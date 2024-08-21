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Nevzat Aydın: 1996'da Amazon'dan verdiğim siparişi bugün veremiyorum

Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, Türkiye'de son dönemde çıkan e-ticarete ilişkin kısıtlamaları eleştirerek, 1996'da Amazon'dan verdiği siparişin aynısını bugün veremediğine dikkat çekti. Aydın, Instagram kısıtlaması ile ilgili olarak da "Start-up ve internet yatırımları açısından korkunç bir karar" dedi.

Haber Merkezi
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İş insanı Nevzat Aydın, CNBC-e'de Güzem Yılmaz Ertem'in soruların yanıtladı. 

Aydın, yapay zekanın yemeksepeti gibi binlerce çalışanla değil, 2-3 kişiyle unicron değerlemesine ulaşabilecek şirketler yaratabileceğini söyledi.

Türkiye'de son dönemde çıkan e-ticarete ilişkin kısıtlamalarını eleştiren Nevzat Aydın, "1996'da Amazon'dan verdiğim siparişi bugün veremiyorum" dedi.

"Instagram'ın kısıtlanması korkunç bir karar"

Instagram kısıtlaması ile ilgili ise Aydın, "Start-up ve internet yatırımları açısından korkunç bir karar" ifadesini kullandı. 

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