New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,32 azalışla 29.202,88 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,75 azalarak 3.612,39 puana düşerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,04 kayıpla 10.542,10 puana inerek Temmuz 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydetti.

Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalardan sonra agresif faiz artırımlarına ilişkin endişelerin artması ve ABD'nin Çin'e çip ihracatına getirdiği yeni kısıtlamaların teknoloji hisselerini baskılamasıyla endeksler, haftanın ilk işlem gününün kapanışında negatif bir seyir izledi.

Fed Başkan Yardımcısı Lael Brainard enflasyonun düşmesini sağlamak için para politikasının bir süre kısıtlayıcı olacağını yineledi. Brainard, daha sıkı para politikasının kümülatif etkisinin ekonomide hissedilmesinin ve enflasyonu düşürmesinin zaman alacağını belirterek, erken gevşemenin bir risk olduğunu ancak risklerin bir noktada daha iki taraflı hale gelebileceğini aktardı.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Fed için birinci önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu vurguladı. Evans, gelecek yılın başlarında politika faizinin yüzde 4,5'in biraz üzerine çıkması gerektiğini düşündüğünü ifade etti. Charles Evans, fiyat istikrarının gelecekte daha güçlü bir büyüme için zemin hazırladığını belirtti.

Ayrıca, JPMorgan Chase Üst Yöneticisi Jamie Dimon, CNBC'ye verdiği bir röportajda, ABD ekonomisinin 6 ila 9 ay içinde resesyona gireceği konusunda uyardı.

Öte yandan ABD yönetiminin geçen hafta gelişmiş çiplerin Çin'e ihracatına yönelik yeni kısıtlamalar getirmesinin ardından Nvidia, Micron ve AMD gibi çip endüstrisinde faaliyet gösteren şirketlerin hisselerindeki düşüşler de teknoloji hisseleri öncülüğünde piyasaları olumsuz etkiledi.