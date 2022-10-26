New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, yatay bir seyir izleyerek 31.839,11 puan oldu.

S&P 500 endeksi, yüzde 0,74 azalışla 3.830,60 puana ve Nasdaq endeksi, yüzde 2,04 kayıpla 10.970,99 puana indi.

Microsoft ve Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in beklentilerin altında kalan finansal sonuçları ve ekonomik büyümenin yavaşladığına dair endişelerin artırmasıyla endeksler, gün boyu negatif bir seyir izledi. Alphabet'in hisseleri yüzde 9'un üzerinde, Microsoft'un hisseleri de yüzde 7'nin üzerinde değer kaybetti.

Öte yandan, tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,01 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında da ABD'de mal ticareti açığı, eylülde aylık bazda yüzde 5,7 artışla 92,2 milyar dolara çıkarak, 3 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise yüzde 7,16 ile 2001'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ülkede yeni konut satışları ise artan mortgage faiz oranları ve yüksek seyreden konut fiyatlarının etkisiyle eylülde aylık bazda yüzde 10,9 azalışla 603 bine geriledi.

Kanada Merkez Bankasının ise beklenmedik bir şekilde faiz artırım hızını yavaşlatması, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl içinde aynı şeyi yapabileceğine dair beklentileri artırdı. Banka, politika faizini 50 baz puan artırarak, yüzde 3,75'e yükseltti. Piyasa beklentileri bankanın politika faizini 75 baz puan artırması yönündeydi.