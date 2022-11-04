New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi, 140 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,46 azalışla 32.001,25 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,06 azalarak 3.719,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,73 kayıpla 10.342,94 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarının devam edeceğinin sinyalini vermesi sonrası pay piyasalarında gün boyu negatif bir seyir izlendi.

Piyasalarda son günlerde dillendirilen "kısa süreli duraklama" beklentisinin ortadan kalkmasıyla ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,21'e kadar yükseldi. İş gücü piyasasının sıkı kalmayı sürdürdüğünü gösteren veriler gelmeye devam ederken, işsizlik maaşı başvurularında düşüş yaşandı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ekim ile biten haftada 217 bine gerileyerek beklentilerin aksine azaldı.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat dışı endeksi de ekimde aylık bazda 2,3 puan azalışla 54,4'e gerileyerek Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyeye indi.