New York borsası yükselişle açıldı (12 Ağustos 2024)

ABD'de geçen hafta artan resesyon endişelerinin hafiflemesi sonrası bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağına yerleşirken, pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Ülkede yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri beklenirken analistler, enflasyon verilerinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikalarına ilişkin daha fazla ipucu aranacağını belirtti.

ABD'de TÜFE'nin temmuzda yıllık yüzde 3 artması bekleniyor

Analistler, ABD'de TÜFE'nin temmuzda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 3 artmasının beklendiğine işaret ederek, verinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini kaydetti. Para piyasalarında ise Fed'in eylül ayında 50 baz puanlık ve 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimallerinin eşit bir şekilde fiyatlandığını belirten analistler, bankandan bu yıl sonuna kadar toplam 100 baz puanlık faiz indirimi beklendiğini aktardı.

Temkinli olmaya devam

Fed yetkililerinin açıklamaları da yatırımcılar tarafından takip edilirken Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, hafta sonu katıldığı bir etkinlikte, enflasyonun düşürülmesinde mayıs ve haziran aylarında kaydedilen ilerlemenin memnuniyet verici bir gelişme olduğunu ancak enflasyonun "rahatsız edici derecede" hedefin üzerinde olduğunu ifade etti. Bowman, "Politikanın mevcut duruşunda ayarlamalar yapılmasına yönelik yaklaşımımda temkinli olmaya devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu.