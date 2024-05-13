New York borsası yükselişle açıldı

Dow Jones endeksi yüzde 0,20 artışla açılarak 39.591,28 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,20 artışla 5.233,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,36 kazançla 16.400,30 puana tırmandı.

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasaları yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, Fed'in para politikasının seyrine ilişkin daha fazla ipucu için ABD'de yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile çarşamba günü açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasaların odağında olduğunu belirtti.

Enflasyon verilerinin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğine işaret eden analistler, verilerle birlikte Fed Başkanı Jerome Powell'ın yarın yapacağı açıklamaların da yatırımcılar tarafından takip edileceğini kaydetti.

Kurumsal tarafta ise bilanço sezonu devam ederken, Home Depot, Cisco ve Walmart gibi şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Öte yandan 2021'de hisselerinde yaşanan hızlı yükselişle gündeme gelen ABD'li video oyun satıcısı GameStop'ın hisseleri, söz konusu dönemde şirketin hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" kullanıcı adlı bireysel yatırımcı Keith Gill'in yaklaşık üç yılın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşım yapmasının ardından yükselişe geçti ve yüzde 110 değer kazandı.