New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,80 artışla 30.316,32 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 3,06 artarak 3.790,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kazançla 11.176,41 puana çıktı.

Amerikan borsasında endeksler, gün boyu pozitif bir seyir izledi. Tahvil faizlerindeki düşüş eğilimi piyasalardaki yukarı yönlü hareketi desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,63 seviyesine geriledi.

ABD'de beklenenden zayıf gelen ekonomik verilerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" tonunu yumuşatacağı umutları da piyasalardaki pozitif seyirde etkili oldu. Ülkede bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, ağustosta 10 milyon 53 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi ve Haziran 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

Analistler, açık iş sayısında beklentilerin üzerindeki düşüşü "iş gücü piyasasının soğumaya başladığına" dair bir işaret olarak yorumladı.

Ülkede fabrika siparişleri ise ağustosta yatay bir seyir izledi.

Fed yetkililerinin açıklamaları ise piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Philip Jefferson, enflasyonun Fed'in karşı karşıya olduğu en ciddi sorun olduğunu ve ilerleme belirtilerine rağmen enflasyonla mücadelenin zaman alacağını belirtti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de Fed'in yüksek enflasyonu düşürmek için gerekli araçlarla bilgiye sahip olduğunu ve bunları kullanacağını kaydetti.