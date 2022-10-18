New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,86 artışla 30.185,82 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 2,65 artarak 3.678,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,43 kazançla 10.675,80 puana çıktı.

ABD'de geçen haftayı düşüşle tamamlayan endeksler, yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izledi. Bank of America'nın, net karında bu yılın 3. çeyreğinde yaşanan yaklaşık yüzde 8'lik azalışa rağmen finansal sonuçlarının beklenenden iyi gelmesi piyasalardaki pozitif seyri destekledi. Bankanın hisseleri, 3. çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın hükümetin kamu borçlanmasını yaklaşık 45 milyar sterlin hacminde artıracağı için piyasalarda gerilime neden olan mini bütçe düzenlemeleri kapsamındaki vergi indirimlerinden geri adım atıldığını bildirmesi de piyasalardaki iyimserliği artırdı.

New York Fed imalat endeksi, ekimde eksi 9,1 değerine gerileyerek sektörde piyasa beklentilerinin üzerinde daralma olduğuna işaret etti.

Analistler, yeni haftada ABD'de yoğunlaşacak 3. çeyrek şirket finansal sonuçları ile sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirtti.