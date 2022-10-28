New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,59 artışla 32.861,80 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 2,46 artarak 3.901,06 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,87 kazançla 11.102,45 puana çıktı.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, kapanışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, kişisel tüketim harcamaları, eylülde yüzde 0,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise eylülde ağustosta olduğu gibi aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 6,2 arttı.

Gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık yüzde 5,1 ile piyasa beklentilerinin altında yükseliş kaydetti.

ABD'de tüketici güven endeksi, ekimde yukarı yönlü revize edilerek 59,9 oldu.

Analistlere göre, ABD'de gelecek hafta Fed'in Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar takip edilecek.