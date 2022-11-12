New York borsası yükselişle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,10 artışla 33.747,86 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,93 artarak 3.993,05 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 kazançla 11.323,33 puana çıktı.

ABD'de ekim ayı enflasyonunun beklenenden fazla yavaşlama göstermesi sonrası oluşan iyimserliğin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,7 ile 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Ülkede çekirdek enflasyon da ekimde yıllık yüzde 6,3 ile 40 yılın zirvesinden geri çekilmişti.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) agresif faiz artırımlarını yavaşlatacağına dair umutları artırmıştı.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, kasımda aylık 5,2 puan azalışla 54,7'ye inerek temmuzdan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ise yüzde 5'ten 5,1'e yükseldi.