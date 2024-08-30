New York borsasından haftanın son işlem gününe pozitif başlangıç

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, temmuzda aylık yüzde 0,5 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 2,6 ile tahminlerin altında arttı.

Analistler, öngörülenin altında gerçekleşen enflasyon verilerinin Fed'in eylül ayındaki toplantısında faiz indirimi yapacağı yönündeki beklentileri güçlendirdiğini kaydetti.