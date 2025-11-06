New York metrosuna 1,5 milyar dolarlık yeni vagon yatırımı

New York Eyaleti Valisi Kathy Hochul, MTA yönetim kurulunun 1,507 milyar dolarlık metro vagonu alımını onayladığını duyurdu. Bu yatırım, MTA’nın 2025–2029 yıllarını kapsayan 68 milyar dolarlık sermaye planı kapsamında finanse edilecek. Yeni vagonların üretimine 2028 sonbaharında başlanacak ve tüm teslimatlar 2030 yılına kadar tamamlanacak.

2030’a kadar 378 yeni vagon geliyor

Yeni R268 model trenler, kullanım ömrünü dolduran R68 ve R68A serilerinin yerini alacak. Tasarımları, halihazırda hizmette olan R211 filosu ile uyumlu olacak. Araçlarda güvenlik kameraları, engelli erişimine uygun koltuklar, geliştirilmiş aydınlatma ve daha net yönlendirme tabelaları bulunacak.

Kawasaki Rail Car Başkanı Yusuke Hirose, anlaşmanın Yonkers tesisinde yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını belirterek, “Bu proje New York’un ulaşım sistemini daha güvenli, modern ve verimli hale getirecek” dedi.

Akıllı sinyal sistemiyle daha sık seferler

Yeni vagonlar, iletişim tabanlı tren kontrol sistemi (CBTC) ile uyumlu olacak. Bu sistem, trenlerin daha sık aralıklarla ve yüksek güvenlikle çalışmasını sağlayacak. MTA Başkanı Janno Lieber, modernizasyonun tren sefer sıklığını artıracağını, gecikmeleri azaltacağını ve yolculara gerçek zamanlı varış bilgisi sunacağını söyledi.

MTA, Brooklyn, Queens ve Manhattan’daki hatlarda sinyal modernizasyon projelerine devam ederken, trafik sıkışıklığı ücretlerinden elde edilen gelirleri bu yatırımlara yönlendirecek. Ayrıca 2025–2029 sermaye planı kapsamında diğer hatlarda da yenileme çalışmaları yapılacak.