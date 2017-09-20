New York TTM yarın açılacak

20 Eylül 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, New York’un en prestijli noktalarından birinde yarın açılışı yapılacak Türkiye Ticaret Merkezinin (TTM), ihracatçının ABD pazarına girişinde en önemli köprü olacağını bildirdi.

Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılan ve ABD'de temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde yer alan Zeybekci, Bakanlığının destekleri kapsamındaki TTM'lere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlığının, ihracatçının yurt dışı pazarlarda çok daha etkin şekilde yer alması için sağladığı desteklere bir yenisini eklediğini ve bu kapsamda bugüne kadar 3 merkezde toplam 8 TTM'nin faaliyete geçtiğini belirten Zeybekci, yurt dışında tek başına birim açma imkanı olmayan şirketlerin "birlikten kuvvet doğar"" ilkesiyle kurulan TTM'ler aracılığıyla bu pazarlara açıldığına işaret etti. Birçok şirkete, bürokrasi, yüksek maliyetler, güvenlik gibi sorunlar nedeniyle girmekte zorlandıkları ülkelerde ofis ve showroom alanı imkanı sunan TTM'lerin bu sayede firmalara sürekli irtibat fırsatı sağlandığını vurgulayan Zeybekci, Türkiye'nin dış ticaretinde potansiyel arz eden dinamik ekonomilerin en prestijli ve en canlı şehirlerinde kurulan söz konusu merkezlerin, sadece ticari ilişkilere değil ülke imajına da çok önemli katkılar sağlayacağına dikkati çekti.

24 firma yer alıyor

Bakan Zeybekci, bugüne kadar Bakanlığının destekleriyle Dubai’de iklimlendirme, bilişim ve mücevher, Şikago'da kimya ve Tahran'da tekstil ve ham maddeleri, mobilya, hazır giyim ve konfeksiyon ile kimya sektörlerinde açılan TTM'lerin ardından yarın New York'un prestijli lokasyonlarından birinde yeni TTM'nin açılışının yapılacağını kaydetti. New York TTM'nin, Manhattan'da, Empire State binasına çok yakın bir noktada bulunduğunu anlatan Zeybekci, binada halı sektöründen 3, hazır giyim ve konfeksiyon sektöründen 7, ev tekstili sektöründen 8, otel ve iş kontratları sektöründen 6 firma olmak üzere toplam 24 firmanın yer aldığını kaydetti.

Zeybekci, "New York TTM, ülkemizin ve ihracatçımızın ABD pazarına girişinde en önemli köprü olacak. Söz konusu merkez, içerisinde yer alan sektörler açısından son derece önemli imkanlara sahip. Ayrıca başta stant tasarımı, yer seçimi olmak üzere yapısı ve sağlayacağı hizmetler açısından bu TTM'nin diğer TTM’ler için de örnek model olabileceğini düşünüyoruz. Aynı zamanda bahse konu TTM, çeşitli bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek etkinlik ve tanıtım organizasyonları için de önemli imkanlar sağlayacak." diye konuştu.

"Desteklerde cömert davranıyoruz"

Bakan Zeybekci, ticaret müşavir ve ataşeleri koordinasyonunda faaliyet gösterecek TTM'lerde toplantı salonlarından ürün sergi alanlarına, hukuki danışmanlıktan depolara kadar çok çeşitli imkanların da ihracatçının yararlanması için sunulduğunu aktardı. TTM’lere yönelik Bakanlık desteklerinin cömert olduğunu dile getiren Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TTM'lerin kira gideri ve hatta satın alma desteği, kurulum/dekorasyon giderleri ile tanıtım ve istihdam giderlerine Bakanlığımızca yüzde 75'e kadar destek veriliyor. Söz konusu destek doğrudan iş birliği kuruluşuna verilerek şirketlerin hiçbir bürokratik engele takılmadan yurt dışı pazarlarda bulunmasına imkan tanınıyor. TTM'lerin hangi ülkelerde kurulacağı, hangi sektörleri kapsayacağı konusunda da proje mantığı çerçevesinde hareket edilecek. TTM'lerin destek kapsamına alınması için TİM tarafından, TİM’in Türkiye’de kurduğu şirket tarafından, TİM ile diğer iş birliği kuruluşu/kuruluşları ortaklığında Türkiye’de kurulan şirket tarafından iş birliği kuruluşlarının üyelerinden gelen talepler dikkate alınarak hazırlanan bir projeyle başvuruda bulunulması ve projenin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi gerekiyor. Bakanlığa sunulan TTM projesi, ilgili sektörün ihracat potansiyeli, TTM kurulması planlanan ülkeye yönelik ihracatın gelişimi ve ilgili ülkedeki 'Türk malı' algısı gibi pek çok unsur dikkate alınarak değerlendiriliyor ve Bakanlık uzmanları gerekli gördükleri takdirde yerinde inceleme ziyareti yapabiliyor."

Kaynak: AA