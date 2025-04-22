New York'ta '4 trilyon dolarlık' temaslar: Bakan Şimşek ve TCMB Başkanı Karahan yatırımcılarla buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında geldiği ABD'de New York’taki temaslarını tamamladı. Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group iş birliğiyle düzenlenen yatırımcı toplantısında Şimşek, portföy yatırımcılarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

4 trilyon dolarlık varlık büyüklüğü, 25'ten fazla kuruluş...

New York’ta gerçekleştirilen toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı. Toplantının merkezinde Türkiye ekonomisindeki gelişmeler, orta vadeli programın hedefleri ve yapısal reform süreci yer aldı.

Türkiye'nin ekonomideki yol haritası anlatıldı

Bakan Şimşek, toplantıda yaptığı değerlendirmelerde Türkiye'nin makroekonomik istikrarı sağlama ve yatırım ortamını iyileştirme yönündeki politikalarını aktardı. Yatırımcılarla yaptığı birebir görüşmelerde, Türkiye’ye duyulan güvenin güçlendirilmesinin önemine değindi.

Kredi notu ve görünümü de görüşüldü

Şimşek, ayrıca dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar yaptı. Bu görüşmelerde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin son gelişmeler masaya yatırıldı.

Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de özel bir görüşme gerçekleştiren Şimşek'e temaslarında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti.

New York ziyaretini tamamlayan Şimşek’in, ABD temaslarına bugün Washington’da devam edeceği açıklandı.