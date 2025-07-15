New York'ta imalat beş ay sonra ilk kez toparlandı

ABD'nin New York eyaletinde fabrika üretimi, Temmuz ayında beş aylık düşüşün ardından ilk kez artış gösterdi. Bu toparlanmada artan talep ve işletmelerin geleceğe dair olumlu beklentileri etkili oldu.

New York Fed'in yayımladığı son ankete göre, bölgedeki imalat endeksi Temmuz ayında 21,5 puanlık artışla -16,0 seviyesinden 5,5 puana çıktı. Ekonomistler endeksin -9,0 puana yükselmesini bekliyordu.

"Firmaların beklentisi iyimser kaldı"

New York Fed Ekonomik Araştırma Danışmanı Richard Deitz, "Sevkiyatlar arttı ve istihdam üst üste ikinci ay toparlandı. Firmalar, gelecekteki koşullara ilişkin görünüm konusunda oldukça iyimser kaldı" değerlendirmesinde bulundu.

Anket sonuçlarına göre yeni siparişler ve stok seviyelerinde dikkat çekici artışlar kaydedilirken, teslimat sürelerinin uzadığı ve arz sıkıntılarının sürdüğü bildirildi. Ayrıca, girdi maliyetlerinde de yukarı yönlü bir baskı gözlemlendi. Bu durumun, gümrük tarifeleri kaynaklı enflasyon endişeleriyle bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Firmaların sermaye harcamalarına yönelik planlarında artış gözlenirken, genel olarak işletmelerin önümüzdeki döneme ilişkin üretim beklentileri iyimserliğini koruyor.