New York'ta kritik görüşmeler! Mehmet Şimşek Türkiye'deki fırsatları ABD'li yatırımcılara anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, BM 79. Genel Kurulu çerçevesinde bulunduğu New York'ta yatırımcılarla kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Citibank’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantılarda ABD’nin önde gelen portföy yönetim şirketlerinin kıdemli fon yöneticileri ve ekonomistleri ile bir araya gelen Şimşek, Türkiye’nin ekonomik reform sürecinde elde ettiği ilerlemeleri ve gelecek dönemdeki önceliklerini paylaştı.

Stratejik avantajlar vurgulandı

Bakan Şimşek, yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin doğrudan yatırımları artırma hedeflerine dikkat çekerek, ülkenin stratejik avantajlarını detaylarıyla aktardı.

Toplantılarda, Türkiye’nin bölgesel ve küresel düzeydeki ekonomik potansiyeli, sürdürülebilir büyüme hedefleri ve mali disiplin alanındaki kararlılık vurgulandı.

DEİK yuvarlak masa toplantısına katılım

Şimşek ayrıca, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısında, ABD ve Türkiye’nin önde gelen iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Burada yaptığı sunumda, Türkiye'nin yatırım çekme hedeflerini, bölgesel avantajlarını ve yabancı sermaye için sunduğu fırsatları dile getirdi. Bakan Şimşek’in, ABD'deki temaslarına bugün de devam edeceği öğrenildi.