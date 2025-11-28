Nexperia’dan 'üretimde durma riski' uyarısı

Nexperia, tedarik zincirindeki kesintilerin müşteriler için “yakın bir üretim durması” riskine dönüştüğü konusunda uyarıda bulunarak Çin’deki birimlerine normal üretimin yeniden sağlanması için işbirliği çağrısında bulundu .

Hollandalı çip üreticisi, hükümet müdahalesi sonrası Çin birimiyle bağlantısının kopmasının ardından, Pekin’in ihracatı yeniden başlatmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ancak aksaklıkların halen sürdüğünü açıkladı.

Şirket, yayımladığı açık mektupta mevcut durumun “sürdürülemez” olduğunu vurguladı.

Nexperia, açık mektubunda hem resmi hem gayriresmi yollarla ulaşmaya çalıştığını ancak “herhangi bir anlamlı yanıt alamadığını” vurguladı.