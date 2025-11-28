Nexperia’dan 'üretimde durma riski' uyarısı
Hollandalı çip üreticisi Nexperia, hükümet müdahalesi sonrası Çin birimleriyle bağlantının kopması nedeniyle tedarik zincirinde ciddi riskler oluştuğunu açıkladı. Şirket, ihracatın yeniden başlamasına rağmen aksaklıkların sürdüğünü ve durumun sürdürülemez hâle geldiğini belirterek işbirliği çağrısında bulundu.
Nexperia, tedarik zincirindeki kesintilerin müşteriler için “yakın bir üretim durması” riskine dönüştüğü konusunda uyarıda bulunarak Çin’deki birimlerine normal üretimin yeniden sağlanması için işbirliği çağrısında bulundu .
Hollandalı çip üreticisi, hükümet müdahalesi sonrası Çin birimiyle bağlantısının kopmasının ardından, Pekin’in ihracatı yeniden başlatmaya yönelik çabalarını memnuniyetle karşıladığını ancak aksaklıkların halen sürdüğünü açıkladı.
Şirket, yayımladığı açık mektupta mevcut durumun “sürdürülemez” olduğunu vurguladı.
Nexperia, açık mektubunda hem resmi hem gayriresmi yollarla ulaşmaya çalıştığını ancak “herhangi bir anlamlı yanıt alamadığını” vurguladı.