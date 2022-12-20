NG Kütahya Seramik'ten 100 milyon avroluk dev yatırım

NG Kütahya Seramik, Türkiye’nin en büyük seramik mağazasını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İtalyan Sacmi İstanbul Genel Müdürü Marko Vignali NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral’ın katılımıyla Kayseri’de törenle hizmete sundu.

NG Kütahya Seramik’in 240. mağazası olan 9 bin metrekarelik AVM konseptinde tasarlanan dev mağaza, Kayseri ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlayacak. Mağazada hem teknolojileriyle hem de tasarımlarıyla fark yaratan inovatif ebatlı koleksiyonlar sergilenecek.

"Dünyanın en büyük seramiklerini NG Kütahya Seramik üretecek"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açılış konuşmasına, “Türkiye ekonomisin olan güvenini her şart ve koşulda sürdüren rotasını her daim yatırım, istihdam ve üretimde tutan Güral ailesine” teşekkür ederek başladı:

Varank, ‘’Türkiye’nin en büyük mağazasını seramik sektöründe açıyoruz ama ondan da daha değerlisi, Güral ailesi burada yeni bir yatırımın imzalarını atacak. Çok daha fazla üretime, çok daha çevreci bir üretime imza atacak ve dünyanın en büyük seramiklerini NG Kütahya Seramik Türkiye’de üretecek. Bunlar 160x320. Düşünün 5 metrekareden daha büyük tek parça seramiklerden bahsediyoruz. İşte bunları nerede üreteceğiz? Bu yatırım gerçekleştiğinde Türkiye’de üretmiş olacağız" dedi.

"Türkiye seramiğin 1 numarası olacak"

Bakan Varank, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: ‘’Ben zamanında şu cümleyi kurdum, dedim ki; bir zamanlar seramikte bir numara İtalya görülüyorsa emin olun 5 sene içerisinde seramiğin bir numarası kim olacak? Türkiye olacak. Biz bunu başarabiliriz. Bunu yapacak kabiliyetimiz var ve inşallah o günleri de görmüş olacağız. Sadece seramik de üretmiyoruz bakın bugün seramik makinalarında yurt dışına ihracat yapan firmalarımız var. İşte Türkiye hamdolsun çok doğru bir rotaya girdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin rotasını bir milim bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracattan ayırmayacağız.’’

"Fabirka kendi enerjisini üretecek"

Yeni fabrikanın çevreci özelliklerine de vurgu yapan Varank, ‘’NG ailesinin yeni kuracakları fabrikanın sadece Türkiye’ye değil, dünyaya örnek olacağını biliyorum. En büyük ebatlı seramikleri üretecekler, aynı zamanda kuracakları güneş paneliyle kendi enerjisini üretecek, daha çevreye saygılı, daha yeşil üretimler yapacak işte biz de endüstrimizi rekabetçi tutmaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeni yatırım dijital ve yeşil dönüşümün mihenk taşlarından biri olacak"

Kayseri’de hizmete sundukları 240’ncı mağaza ile birlikte Kütahya’daki yeni fabrika yatırımının startını verdiklerini kaydeden NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın, ekonomi politikalarına yön verirken bizlere istikamet olarak çizdiği en önemli konular; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat! Bizler de tam bu vizyona uygun olarak çalışmaya devam ediyoruz. Tabi bu yatırım kararlarını alırken ülkemize, milletimize ve ekonomimize duyduğumuz güven bizlere cesaret veriyor” dedi.

2014 yılından bu yana Türkiye’deki en büyük seramikleri ürettiklerini söyleyen Güral, mağaza açılışında yeni bir yatırımın detaylarını şu sözlerle açıkladı: “Yeni yatırımımızla bu kez daha büyük ebatlarda üreteceğimiz seramiklerle yine adımızdan söz ettireceğiz. İtalyan Sacmi firmasıyla gerçekleştirdiğimiz işbirliğiyle dünyada sadece sayılı firmalar tarafından üretilebilen 160’a 320 ve 120’ye 280 büyüklüğündeki katma değerli ürünlerle hem iç pazara hizmet verecek hem de uluslararası piyasalardaki marka gücümüzü daha da artıracağız. Bu fabrikamız aynı zamanda sanayimizdeki dijital ve yeşil dönüşümün mihenk taşlarından bir tanesi olacaktır. Sıfır karbon salınımı hedefiyle çevreci, otomasyon alt yapısıyla ülkemizdeki 4. Sanayi Devrimi’nin öncüsü bir tesisi ekonomimize kazandırarak son dört yıl içinde toplam 410 milyon avroluk yatırımla 1300 kişiye doğrudan istihdam sağlamanın gururunu yaşıyoruz. Buradan bir müjdeyi de vermek istiyorum. Türkiye seramik üretiminde İtalya’yı geçerek İspanya’nın ardından 2. sıraya yükseldi.”

“En kritik dönemlerde bile yatırımdan vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz"

Türk sanayicileri olarak Türkiye ekonomisine duydukları güvenle en kritik ve en zor zamanlarda bile yatırım yapmaktan ve istihdam oluşturmaktan vazgeçmediklerini söyleyen Güral, “Özellikle pandemi döneminde hükümetimizin almış olduğu yerinde tedbirlerle ihracatımızda başlayan hızlı yükseliş, Türk sanayisini dünyada söz sahibi haline getirdi. İşte tam bu noktada bizler de NG Ailesi olarak yatırımlarımıza ara vermeden devam ettik. Pandemi döneminde ise hem turizm hem de seramik sektörüne yönelik yatırımlarımıza devam ettik. Antalya’da 150 milyon avroluk yatırımla NG Phasalis Otelimizi açtık. Belki de o dönemde açılan tek turizm tesisiydik. Yine aynı dönemde Sapanca’daki ikinci otelimiz olan NG Enjoy’u 60 milyon avroluk bir yatırımla turizme kazandırdık. Bu sene 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle 100 milyon avroluk yatırımla inşa ettiğimiz yeni seramik fabrikamızı ekonomiye kazandırdık” diye konuştu.

100 milyon avroluk dev fabrika

İtalyan Sacmi işbirliğinde 100 milyon avro yatırımla hayata geçirilecek NG Kütahya Seramik’in 8. fabrikasında, dünyanın en büyük ebatlı (160x320cm) tek parça seramikleri Kütahya’da üretilecek. 420 futbol sahası büyüklüğünde, yıllık 3 milyon metrekare kapasitesiyle 4. Sanayi Devrimi’nin öncüsü bir tesis olarak tamamen otomasyona dayalı donanıma sahip bir fabrika olacak. Kendi enerjisini üreterek çevreci kimliğiyle faaliyet gösterecek. 120 dönüm kapalı alana sahip fabrikanın çatısına kurulacak 25 mW’lık GES sistemiyle, kendi enerjisini üretebilecek. Fabrikanın üretiminin yarısı ihraç edilecek. 2023’ün sonunda faaliyete geçmesi beklenen fabrika, Türkiye ekonomisine 60 milyon avro döviz kazandıracak.