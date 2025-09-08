Niğde’de elma, Antalya'da incir: Bu yıl ihracat hayal oldu

Nisan ayında etkili olan zirai don bu yıl özellikle meyve bahçelerinde ciddi rekolte kaybına neden oldu. Hasada başlayan çiftçi yüzde 90'ları aşan ürün kaybıyla ne yapacağını şaşırırıken, ihracat hayal oldu.

Niğde Elma Üreticileri Birlik Başkanı Atilla Kaplan, bu yılki üretim beklentisinin 20-30 bin ton seviyesinde kaldığını belirterek, normal şartlarda 600-700 bin ton aralığında gerçekleşen üretimin yüzde 95’ten fazlasının zarar gördüğünü ifade ederek elde kalanların da kalite kriterlerini karşılamadığını söyledi.

"İç pazarda sorun yok, ihracatta daralma var"

İç pazarda sıkıntı yaşanmayacağını ancak ihracatın olumsuz etkileneceğini vurgulayan Kaplan, "İhracatımızı maalesef kısıtlayacak. Normalde ihracata giden elmalar daha çok bizim bölgelerden olurdu. Bu yıl Hindistan’a gönderme şansımız olmayacak" dedi.

Siyah incirde de verim düştü

Antalya'da da çiftçinin durumu değişmedi. 25 yıldır siyah incir yetiştiren üreticiler, ilk kez bu kadar düşük verimle karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Normal şartlarda 15 ton ürün alınan incir bahçelerinden bu yıl ancak 3-4 ton civarında ürün çıkacak.

"Bu sene nasip bu kadarmış"

Yaşanan kayıplara rağmen umudunu koruduklarını anlatan üretici Mesut Şanlı, "Arıcının ümidi nasıl bitmezse, biz de gelecek seneyi düşünüyoruz. Bu sene nasip bu kadarmış. Allah seneye daha iyi, daha kaliteli ürün nasip etsin" dedi.