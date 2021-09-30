Nihai elektrik fiyatına zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 1 Ekim 2001 itibariyle nihai elektrik fiyatında değişiklik yapılmadığını bildirdi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK, 1 Ekim - 31 Aralık 2021 dönemi elektrik taifeşerine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada "1 Ekim 2021 itibariyle nihai elektrik satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Bu vesile ile bir kez daha hatırlatmak isteriz ki elektrik tarifelerine yönelik yapılan bütün değişiklikler Kurumumuz tarafından şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılmakta ve ilgili Resmi Gazete’de de yayımlanmaktadır. Belirlenen birim bedeller ile ilgili hiçbir dağıtım ya da perakende şirketi tüketicilerimizin faturalarına -gizli ya da açık şekilde- ek bir bedel yansıtamaz. Bu konuda yapılan manipülatif haberlere itibar gösterilmemesini de önemle hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı.