Nihat Çelik: OVP'nin tek haneli enflasyon hedefi gerçekleşirse pek çok sorun çözülecek

Nihat Çelik, 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'nin ülkenin ekonomisi ve tarımı açısından olumlu olduğunu ve tarımın gelişimiyle birlikte topyekun kalkınmaya büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. OVP'de enflasyonun tek haneye düşürülmesinin birçok sorunun çözümünde temel anahtar olacağına işaret eden Çelik, piyasalarda fiyat istikrarının sağlanmasının, girdi maliyetleri açısından üreticiye ve gıdaya uygun fiyatla ulaşma açısından tüketiciye olumlu yansıyacağına dikkati çekti.

Çelik, OVP'nin tarımda verimliliği ve üretimi artırıcı politikaları uygulamaya odaklı olduğunu ifade ederek, "Programla tarımda verimliliğin ve üretimin artırılacak olması memnuniyet verici. Programa göre sağlanacak fiyat istikrarıyla hem üreticimiz hem de tüketicimiz kazançlı çıkacak" değerlendirmesinde bulundu.

Tarım envanterinin oluşturulması gibi uygulamalar milat olacak

Tarımsal üretime katkıda bulunacak uygulamaların bir an önce hayata geçirilmesini beklediklerini belirten Çelik, şunları kaydetti: "Bu doğrultuda OVP'de de yer aldığı şekliyle planlı ve sözleşmeli üretimin hayata geçirilmesi, tarımsal üretimde verim artışı ve işlenmeyen tarım arazilerinin üretime kazandırılması ile ekilebilir ve sulanabilir alanların genişletilmesi yoluyla tarımsal üretimin artırılması, organize tarım bölgelerinin sayılarının artırılması, lojistik maliyetlerinin azaltılarak tüketicilerin tarım ürünlerine uygun fiyatla ulaşabilmelerini temin etmek üzere kent tarımının desteklenecek olması, kırsal alanların sosyo-ekonomik gelişimine katkı sağlayacak olan başta gençlere ve kadınlara yönelik uygulanan programların destekleme miktarlarının artırılacak olması ile birlikte bitkisel ve hayvansal üretimin özendirilecek olması, tarımsal istatistiklerin kapsamının genişletilmesi, genel tarım sayımının yapılması ve kapsamlı bir tarım envanterinin oluşturulması gibi pek çok uygulamayı bir milat olarak görüyor ve bu çerçevede atılacak adımları tüm gücümüzle destekliyoruz."