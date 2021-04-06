Nihat Özdemir: Enflasyon ve kurdan rahatsızım

Yener KARADENİZ

Türkiye’nin en büyük grupları arasında yer alan Limak Holding’in Kurucu Başkanı Nihat Özdemir, son haftalarda ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. İş insanı olarak tek isteklerinin istikrarın sağlanması olduğunu belirten Özdemir, “İstikrar nedir, ben neyi beklerim. Uzun dönem dövizde stabilite isteriz, enfl asyonun düşük gitmesini isteriz, faizin düşmesini isteriz. Faiz yatırımın iş insanının bir numaralı düşmanıdır” diye konuştu. Dövizde yaşanan volatilitenin ve enfl asyonun kendisini en fazla rahatsız eden konuların başında geldiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti: “Eğer bir ülkede döviz, enfl asyon ve faiz birbirine paralel hareket ederse yalnız Türk iş insanı değil, yurt dışındaki iş insanı da Türkiye’ye yatırım gözüyle bakar. Bunların içindeki herhangi bir problem, yani üç ayağın herhangi biri fazla bir harekette bulunursa Türk iş insanını da, yabancı yatırımcıyı da rahatsız eder.”

Türkiye’nin artık global bir güç olduğunu ve tüm dünyanın gözünün Türkiye’nin üzerinde olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, “Türkiye büyük bir ülke. Onun için ekonomide stabiliteyi yani enfl asyon, kur ve faiz dengesini sağlamamız lazım. Merkez Bankası bir faiz artırdı dolar 7.20’ye kadar düştü. Türkiye’de yaşanan bu 7.20’den sonraki döviz yüksekliğinin ekonominin gereği olarak değil, yabancı yatırımcının Türkiye’nin borsasından çıkmak için gösterdiği çabaya bağlıyorum. MB Başkanı, ‘Eski düzenden farklı bir düzende olmayacağım. Enfl asyonun düştüğünü görürsem ben de hemen faizi indirmeye başlayacağım’ şeklinde açıklama yaptı. 18 Nisan’da yapılacak para politikaları toplantısında faiz artırımı beklemiyorum. Düşüş de beklemiyorum. Bunu devam ettirerek ve artık kurdaki düşüş de devam ederse, stabiliteyi yakalarız” diye konuştu.

Yatırımları beklemeye aldı

Nihat Özdemir, şu anda yatırımlarında ‘bekle gör’ pozisyonuna geçtiklerini ifade etti. Özdemir, “Bizim de yapacağımız bazı büyütme, genişletme yatırımları var. Şu anda bekliyoruz, ortamın biraz stabil hale gelmesi için bekleme durumunda olduğumuz yatırım çeşitleri var” dedi. Dövizdeki hareketliliğin yatırımların finansmanına etkileri konusunda ise Özdemir, şu ifadeleri kullandı: “Bizim finansmanlarımızın önemli bir bölümü dövize dayalı. Ama dövize dayalı yatırımların belli bir kesiminin geliri de döviz. Havayolu, otoyollar, yapacağımız Çanakkale Köprüsü… Evet finansmanımız yabancı para ama gelirimiz de yabancı para. Bunlarda sıkıntı yok. Ama öyle yatırımımız var ki, TL gelirimiz var. Mesela doğal gaz yatırımımız, santral. Kömür santrali yatırımımız, enerji dağıtımları. Bunların finansmanları yabancı para ama gelirleri TL. Tabii dövizdeki bu oynama, bizim finansmanları geri ödemede bazı açıklar olmasına sebep oluyor. Bunları da bankalarımız görüyorlar herkesin durumlarını, bu yeni şartlara göre, ödeme planlarını revize ederek yola devam ediyoruz. Ama faizin ve enfl asyonun yüksekliği, dövizdeki oynaklık tabi ki yatırımcıyı rahatsız ediyor.”

“2023’te toparlanma bekliyorum”

Tüm sektörlerde hammadde fiyatları ve lojistik sorunlar en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Nakliye krizinin hali hazırda devam ettiğine dikkat çeken Özdemir, bu sorunların çözümünde biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Özdemir, “Bugün yarın çözülecek bir olay değil. Belki 6 aya kadar zamana ihtiyacı var” dedi. Dünya ticaretinin seyrine yönelik beklentisi konusunda ise Nihat Özdemir, “Türkiye’nin ihracatı artmaya devam edecektir ama dünyanın bu pandemiden çıkışını ben 2023’te 2019 rakamlarını ancak yakalayacağımızı düşünüyorum. Yani 2021’de de devam edecek, 2022’de esintilerini göreceğiz. 2023 yılından itibaren bir düzelme ile toparlanacağımızı düşünüyorum. Aşılamayı sizin yapmanız yetmiyor, tüm dünyanın çözümü olması lazım” diye konuştu. ABD’nin yeni başkanı Biden sonrası Türkiye-ABD ilişkilerine yönelik beklentisini de dile getiren Özdemir, “Türkiye Amerika’nın vazgeçemeyeceği stratejik ortağıdır. Bizim Biden’la olan ilişkilerimiz geçmiş dönemdeki ABD başkanlarından daha iyi olacağını inanıyorum. Çünkü bizim ABD ile ilişkilerimiz ne kadar iyiyse her yönden gidişatımız daha iyi olur diye düşünüyorum” dedi.