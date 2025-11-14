Nike '1 hafta ek izin' uygulamasını kaldırdı

Nike, çalışanlarına her yıl Ağustos ayında bir haftalık ek izin tanıyan “Wellness Week” uygulamasını resmi olarak kaldırdı.

Program, 2021’de pandemi döneminde çalışanların ruh sağlığını desteklemek amacıyla başlatılmış ve şirketin Oregon’daki merkezinin tamamen kapatıldığı bir hafta olarak uygulanıyordu.

Heinle: Çok farklı bir dönemden geçiyoruz

Nike İnsan Kaynakları Direktörü Treasure Heinle, çalışanlarla yaptığı toplantıda, Covid-19 döneminin gerekliliklerine göre oluşturulan bu uygulamanın artık şirketin kritik dönemine uymadığını söyledi. Heinle, “Bugün birkaç yıl öncesinden çok farklı bir noktadayız. Bu nedenle değişikliğe gidiyoruz” dedi.

Pandemi döneminde Nike, Spotify ve birçok şirket çalışanların stres, kaygı ve tükenmişlik düzeylerini azaltmak için ek izin uygulaması başlatmıştı.

ABD Psikolojik Derneği, 2021’de kaygı ve depresyon tedavisine talebin rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

Nike’ta yeniden yapılanma

CEO Elliott Hill, göreve geri döndüğü 2024’ten bu yana şirketi yeniden yapılandırıyor; ekipleri ve yönetim kadrolarını değiştirerek Nike’ı yeniden koşu, basketbol gibi temel spor kategorilerine odaklıyor.

Yüzde 13 geriledi

Heinle, çalışanlara “Bu dönem, nasıl çalıştığımız ve nasıl iş birliği yaptığımız konusunda hepimizden değişim bekliyor” diyerek, performans ve odaklanmanın öncelik olduğunu vurguladı.

Nike’ın bu çeyrekte satışlarının düşük tek haneli oranlarda düşmesi bekleniyor. Şirket hisseleri yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 13 geriledi.