Nike Retail çalışanları ilk kez Türkiye’de sendikalaştı

ANKARA (DÜNYA)

Koop-İş sendikası ile küresel spor giyim markası Nike’ın perakende satış noktaları şirketi Nike Retail arasında toplu sözleşme imzalandı. Türkiye’de Nike Retail’de ilk kez sendika örgütlenmesi gerçekleşmiş oldu.

Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanlar Koop-İş sendikası çatısı altında örgütlendi. Süreçte ilk toplu sözleşme de imzalandı. Koop-İş’ten verilen bilgide, “Önceki yıllarda IKEA, H&M, Metro Grossmarket ve Expedia gibi global markaların çalışanlarını örgütleyen TÜRK-İŞ’e bağlı Koop-İş Sendikası, bir süredir örgütlenme çalışmaları yürüttüğü Nike’ta da mutlu sona ulaştı. Geçen yıl sonu itibarıyla Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanların tamamını üye yapan Sendika, işveren ile 23 Şubat’ta toplu iş sözleşmesi imzaladı” ifadesine yer verildi.

Nike Retail toplu sözleşmesi, Türkiye genelindeki 11 mağazada çalışanları kapsıyor. Koop-İş açıklamasında, “İşletme toplu iş sözleşmesi ile ücret ve sosyal haklarda önemli oranda iyileştirme sağlanırken, hafta tatilleri 2 gün olarak belirlendi ve haftalık çalışma sürelerinde işçi lehine düzenlemeler yapıldı” denildi.

AVM’lerde çalışanları örgütlenmeye çağırdı

Koop-İş Başkanı Eyüp alemdar sürece yönelik yaptığı değerlendirmede, üye sayılarının 114 bini geçtiğini ve örgütlenme çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak, “Nike Retail’in Türkiye mağazalarında çalışanları toplu iş sözleşmesine kavuşturduk. Nike’da imzaladığımız sözleşme ve elde ettiğimiz başarı, bu sektördeki binlerce güvencesiz çalışanın sendikalaşma sürecini hızlandıracaktır. AVM’lerde, mağazalarda ve perakende sektöründe çalışan tüm arkadaşlarımızı, sendikamıza üye olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı. Alemdar, Nike Retail Türkiye yöneticilerinin süreçte yapıcı bir tutum izlediklerini kaydetti.