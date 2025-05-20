Nike yol ayrımında! Markanın kritik departmanı için tasfiye kararı

Air Jordan serisi ile büyük başarıya imza aran spor giyim devi Nike son dönemlerde markanın düşen satışlarını yükseltecek yeni bir tasarım ve strateji üzeridne çalışıyor.

Bu amaçla geçtiğimiz ekim ayında göreve gelen Nike CEO'su Elliott Hill, üst yönetimde kritik değişikliklere imza atarken markanın teknoloji departmanını da tasfiye etme kararı aldı.

Kaç kişinin işten çıkarılacağı belirsiz

İşten çıkarılan çalışanların görevlerinin üçüncü taraf tedarikçilere devredileceği öğrenilirken henüz kaç kişinin çıkarılacağı netlşemedi.

Dördüncü çeyrek için kötümser tahmin

Mart ayında Nike'ın dördüncü çeyrek gelirlerine ilişkin analistleri kötümser tahminler açıklamış, beklentinin üzerinde bir düşüş öngörmüştü. Şirket ise önce CEO değişikliğine gitmiş, ardından tüketici ilgisinin yeniden kazanmak için farklı bir strateji izleyeceklerini açıklamıştı.

Nike ay başında sektörün diğer devleri ile birlikte ABD Başkanı Donald Trump'a ortak mektup yollamış, mektupta ayakkabı işletmelerinin ciddi maliyet artışları nedeniyle ciddi tehdit altında olduğu belirtilerek, "ABD'nin önde gelen ayakkabı işletmeleri, üreticileri ve perakendecileri olarak, ayakkabı ürünlerini karşılıklılık esasına dayalı tarifelerden muaf tutmanızı rica ediyoruz" denilmişti.