Nikel fiyatları Endonezya'daki üretim kesintisinin ardından yükseliyor

Endonezya'da faaliyet gösteren Tsingshan Group, Weda Bay endüstri parkındaki nikel pik demir (NPI) üreticilerinden üretimi azaltmalarını istemişti. Bu gelişmenin ardından nikel fiyatları Londra Metal Borsasında (LME) yükseliş kaydetti. Şirket, alüminyum üretimindeki kar marjlarının artması üzerine elektrik enerjisini bu alana kaydırma kararı aldı. Alınan kararla birlikte üç ay vadeli nikel kontratı yüzde 1,47 artışla ton başına 18 bin 840 dolara ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsasında (SHFE) en aktif nikel kontratı yüzde 2,06 değer kazanarak günü ton başına 144 bin 990 yuandan tamamladı. Weda Bay bölgesindeki nikel pik demir üreticileri aynı zamanda maden kotalarının düşürülmesi nedeniyle ham madde sıkıntısı yaşıyordu. Fransız madencilik şirketi Eramet, ek kota tahsisleri netleşene kadar Weda Bay madenindeki üretimi mayıs ayında durdurmayı planladığını açıklamıştı. Bölgedeki kısıtlamalar sebebiyle küresel piyasalarda nikel fiyatları yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Alüminyum piyasasında İran kaynaklı arz endişesi

Citi analistleri yayımladıkları raporda, İran'daki savaş durumunun alüminyum piyasasında geniş çaplı bir arz kesintisini tetiklediğini belirtmişti. Rapora göre bu çatışma ortamı küresel piyasadan yaklaşık 3 milyon ton alüminyum arzını eksiltebilir. Küresel stokların son 55 yılın en düşük seviyesinde bulunması nedeniyle alüminyum fiyatlarının önümüzdeki üç ay içinde ton başına 4 bin dolara yükselebileceği öngörüldü. Londra Metal Borsasında alüminyum fiyatı yüzde 0,10 artarken, Şanghay'daki vadeli işlemler yüzde 1,14 yükseldi.

Emtia piyasalarındaki genel görünüm incelendiğinde, Endonezya'daki üretim stratejilerinin değişmesi ve jeopolitik risklerin küresel arz zincirini daraltması orta vadede endüstriyel metal fiyatlarındaki yukarı yönlü trendi destekliyor.