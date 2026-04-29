Nikel Fiyatları Şanghay Borsası'nda üç aylık zirveye yükseldi

Şanghay piyasasında işlem gören nikel sözleşmeleri Çarşamba günü değer kazanarak son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Çinli bir üreticinin Endonezya'daki tesisinde üretimi azaltması, paslanmaz çelik ve elektrikli araç bataryalarında kullanılan bu metale yönelik tedarik endişelerini artırdı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası bünyesinde en çok işlem gören kontratlar, gündüz işlemlerini metrik ton başına yüzde 1,2 artışla 150 bin 550 yuan seviyesinden tamamladı. Sözleşme, günün erken saatlerinde 152 bin 230 yuanı test ederek 26 Ocak tarihinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay piyasasında nikel sözleşmeleri değer kazandı

Londra Metal Borsası verilerine göre, üç aylık gösterge nikel sözleşmesi ton başına 19 bin 510 dolar seviyesinde işlem görüyor. Söz konusu sözleşme, bir önceki gün 19 bin 565 dolara ulaşarak yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesini görmüştü.

Nikel fiyatlamaları, önemli üreticilerden Endonezya'daki düşük üretim kotalarından kaynaklanan arz kesintisi endişeleriyle küresel piyasalarda destekleniyor. Orta Doğu bölgesindeki çatışmaların ortasında yaşanan sülfür kıtlığı nedeniyle üretim maliyetleri artıyor.

Endonezya merkezli üretim kesintileri fiyatları etkiliyor

Şanghay ve Londra piyasalarındaki fiyatlar Nisan ayında şu ana kadar sırasıyla yüzde 11 ve yüzde 13 oranında artış kaydetti. Zhejiang Huayou Cobalt şirketi, artan sülfür fiyatlarının maliyetleri yükseltmesinin ardından Endonezya'daki biriminin 1 Mayıs itibarıyla bazı üretim hatlarını geçici olarak durduracağını ve tesisin üretimini yaklaşık yarı yarıya azaltacağını Salı günü açıklamıştı.

Morgan Stanley analistleri tarafından hazırlanan bilgi notunda, küresel arzın yüzde 14'ünü temsil eden Endonezyalı üreticilerin yükselen sülfür fiyatları ve daralan arz nedeniyle zorluklarla karşılaştığı ifade edildi. Analistler, bu durumun fiyatları yukarı yönlü bir eğilimde tuttuğunu belirtti.

Küresel arzda sülfür maliyeti baskısı artıyor

Şanghay borsasında işlem gören diğer metallerden bakır yüzde 0,53 değer kaybederken, alüminyum yüzde 0,1 oranında geriledi. Kurşun ve çinko fiyatları yatay seyrederken, kalay yüzde 0,74 oranında artış gösterdi.

Londra Metal Borsası bünyesindeki diğer metallerden bakır yüzde 0,54 değer kazanırken, alüminyum yüzde 0,2 oranında yükseldi. Kalay yüzde 1,64 artış kaydetti, kurşun yüzde 0,2 oranında yükseldi ve çinko yüzde 0,18 değer kaybetti.

Diğer temel metallerde genel durum

Küresel piyasalarda gözlemlenen bu tedarik sıkıntıları ve artan enerji maliyetleri, nikel başta olmak üzere temel metallerdeki aylık yukarı yönlü trendin önümüzdeki çeyrekte de güçlü bir şekilde devam edebileceğine işaret ediyor.