Nikel piyasasına Endonezya ayarı

Nikel piyasasının ağırsıkletlerine bakıldığında arz-talep dengesini değiştirme gücüne sahip ülkelerin başında Endonezya geliyor. Endonezya'dan gelen üretim artışı haberleri her zaman için nikel fiyatlarını baskılarken, ihracatın kısıtlanmasına yönelik haberler de fiyatı yukarı doğru destekler. Nikel piyasalarının odağında şu sıralar yine Endonezya’nın attığı adımlar var. Piyasa açık verecek fiyatlarda baskı sürüyor Nikel vadeli işlemleri, artan üretim ve küresel durgunluk korkularının talep kaygısı yaratmasıyla ton başına 23.500 dolar civarında işlem görüyor. Küresel birincil nikel üretimi 2022'de yüzde 19 artarak 3.21 milyon tona yükselebilir ve 2021'deki nikel açığı bu yıl 40 bin ton civarında ılımlı bir fazlaya dönüşebilir. Ayrıca büyük merkez bankalarından gelen agresif parasal sıkılaştırmanın tetiklediği küresel ekonomik yavaşlamanın da metal talebini azaltacağına dair endişeler devam ediyor.

Şimdi ise Endonezya, küresel nikel pazarını yeniden şekillendirecek. Ülke, hem paslanmaz çelik hem de elektrikli araç (EV) bataryalarında kullanılan nikelin dünyadaki en büyük ve en hızlı büyüyen üreticisi. Ülke, 2020 yılında nikel cevheri ihracatını yasaklayarak madencilik sektörünü işleme kapasitesi oluşturmaya zorlamıştı. Çin'in paslanmaz çelik fabrikalarına büyük miktarda cevher akışını durdurmuş, bunun yerini nikel pik demir (NPI) ve ferronikel sevkiyatları almıştı. Endonezya hükümeti şu anda yerli paslanmaz çelik kapasitesine daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmek ve gelirini artırmak için her iki ürünün ihracatını vergilendirmeyi planlıyor.

Hedef rezervi koruyarak EV’de iddiasını artırmak Endonezya’dan Çin’deki paslanmaz çelik fabrikaları için nikel çıkışı kuvvetli şekilde sürüyor. Bu da Endonezya’daki yetkilileri rahatsız ediyor. Nikel fiyatına göre belirlenmesi beklenen vergilerin içinde bulunduğumuz çeyrekte devreye girebileceği belirtiliyor. Ayrıca ülkede faaliyet gösteren NPI ve ferronikel fabrikalarının sayısının da azaltılması planlanıyor. Şu anda 16 fabrika varken, madencilik bakanlığı verilerine göre bu sayının beş yıl içinde 29'a yükseleceği tahmin ediliyor. Hükümet bu fabrikaların ülkenin nikel rezervlerini çok hızlı bir şekilde kullanacağından endişe duyuyor. Nikel cevheri rezervinin yaklaşık 25 ila 30 yıllık bir ömre sahip olmasını hedefleniyor. Hükümet, sonunda elektrikli araçlar için pil üretmek ve ayrıca evde EV'leri monte etmek için Endonezya'nın büyük nikel yataklarından yararlanmayı amaçlıyor.

İhracat vergisi, NPI ve ferronickel'in Çin'e akışını engellemenin ve iki ülke arasındaki nikel ticaret resmini yeniden değiştirmenin daha hızlı bir yolu olarak görülüyor.

Tesla ile 5 milyar dolarlık anlaşma

Tesla, Endonezya'daki nikel işleme şirketlerinden bataryalarına malzeme satın almak için yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşme imzaladı. Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Tesla'nın Sulawesi adasındaki Morowali dışında faaliyet gösteren nikel işleme şirketleriyle beş yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi. Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi, Tesla'nın ülkede büyük nikel rezervlerine sahip bir üretim tesisi kurmasını sağlamaya çalışıyor.