Orta Doğu’da yaklaşık 1 aydır süren savaş, Hürmüz Boğazı’nın kapanması dünya ekonomi­sini derinden etkiledi. Nav­lun maliyetleri gittikçe artar­ken, özellikle petrol tarafında yaşanan sıcak gelişmeler fi­yatlara direkt olarak yansıdı. İran'ın Hürmüz Boğazı geçiş­lerini kapatması petrol fiyat­ları üzerinde sert baskıya ne­den olurken, bunun hem yağ hem de akaryakıt maliletleri­ne yansıması kaçınılmaz ol­du. Tüketici de bunu akarya­kıt fiyatlarında direkt olarak hissetti. Orta Doğu’da artan gerilimin madeni yağ sektö­rüne etkilerini değerlendiren Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Ni­lay Tatlısöz, yaşanan süre­cin yalnızca petrol fiyatların­daki artışla sınırlı olmadığı­nı söyledi. Tatlısöz, “Şu anda konuştuğumuz konu sadece petrol fiyatının artması değil. Rafinerilerde dizel tarafında oluşan açık nedeniyle baz yağ üretimi geri planda kalıyor. Bu da doğrudan madeni yağ sektöründe arz daralmasına yol açıyor” diye konuştu.

“Arz daralması zincirleme etki yaratıyor”

Baz yağdaki daralmanın farklı sektörleri de etkileye­ceğini vurgulayan Tatlısöz, sürecin çok katmanlı ilerle­diğine dikkat çekti. Tatlısöz, “Rafineriler hangi ürün daha kritikse ona yönelir. Şu anda dizel tarafında ihtiyaç arttı­ğı için baz yağ üretimi ikin­ci plana düşüyor. Bu da sade­ce bizim sektörümüzü değil, plastikten gübreye kadar bir­çok alanı etkileyen bir zincir­leme etki yaratıyor” ifadeleri­ni kullandı.

“Savaş bitse bile etkisi sürecek”

Tedarik zincirindeki kırıl­maların kısa vadede düzel­meyeceğini belirten Tatlı­söz, sürecin zaman alacağını söyledi. Tatlsöz, “Bir rafineri üretimi durdurduğunda tek­rar devreye almak kolay de­ğil. Lojistik tarafında da cid­di aksaklıklar yaşandı. Savaş bugün bitse bile etkilerinin 3 ayda azalmasını, 6 aya kadar sürmesini bekliyoruz. Hatta yıl sonuna kadar yansımaları­nı görebiliriz” dedi.

“Fiyat artışları kaçınılmaz”

Artan maliyetlerin fiyat­lara yansımaya başladığını ifade eden Tatlısöz, yeni dü­zenlemelerin yolda olduğunu açıklayarak şöyle devam etti: “Mart ayında fiyatlarımızda bir miktar güncelleme yaptık. Nisan itibarıyla yeni ayarla­malara geçeceğiz. Bu artış­ları kademeli yansıtıyoruz ama maliyet baskısı çok ciddi. Hem enerji hem tedarik tarafı fiyatları yukarı çekiyor.”

“Türkiye pazarı büyüme potansiyelini koruyor”

Zorlu koşullara rağmen Castrol’ün Türkiye’de güç­lü bir performans sergiledi­ğini söyleyen Tatlısöz, “Tür­kiye madeni yağ pazarı geçen yılı yaklaşık yüzde 0,5 büyü­meyle kapattı. Biz ise yüzde 6 büyüyerek pazarın üzerin­de bir performans gösterdik ve liderliğimizi güçlendirdik” dedi. Tatlısöz, özellikle binek araç motor yağlarında çift ha­neli büyüme yakaladıklarını ve tüm segmentlerde pazar paylarını artırdıklarını vur­guladı. Türkiye otomotiv pa­zarına ilişkin değerlendir­melerde de bulunan Tatlısöz, son yıllardaki güçlü perfor­mansa dikkat çekti. Tatlısöz, “Son üç yılda otomotiv paza­rı çok güçlü bir ivme yakala­dı. 2025’te 1 milyon adet satış barajı aşıldı. 2026’da da yüz­de 4-5 civarında bir büyüme bekliyoruz. Araç parkının ge­nişlemesi, servis ve yağ deği­şimi talebini de artırıyor” di­ye konuştu. Türkiye’de araç sahipliğinin hâlâ Avrupa’nın gerisinde olduğunu belirten Tatlısöz, bunun uzun vadeli büyüme için önemli bir alan sunduğunu ifade etti.

“Gemlik küresel üs haline geldi”

Castrol’ün Türkiye’de­ki üretim gücüne de deği­nen Tatlısöz, Gemlik tesisi­nin stratejik önemine dikkat çekerek, “Gemlik tesisimiz, Castrol’ün global üretim ağı içinde ‘Master Plant’ statüsü­ne sahip tek tesis. Geçen yıl burada 124 milyon litre üre­tim gerçekleştirdik. 2030 he­defimiz 165 milyon litreye ulaşmak” bilgisini paylaştı. Tatlısöz, üretimin bir kısmı­nın ihraç edildiğini ve ihracat oranını artırmayı hedefledik­lerini de sözlerine ekledi.

“Yeni dönemin ana konusu arz yönetimi”

Küresel belirsizliklerin arttığına dikkat çeken Tatlısöz, sektörün önümüzdeki dönemde farklı bir dinamikle ilerleyeceğini ifade etti. “Artık sadece talebi konuştuğumuz bir dönem değil. Arzın sürdürülebilirliği en kritik konu haline geldi. Bu süreçte güçlü tedarik yapısına sahip, müşterisiyle yakın çalışan şirketler daha avantajlı olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Elektrifikasyon bir tehdit değil, fırsat”

Elektrikli araçların sektöre etkisine ilişkin de konuşan Tatlısöz, bu dönüşümü bir riskten ziyade fırsat olarak gördüklerini belirtti. Tatlısöz, “Elektrikli araçlarda farklı sıvı ihtiyaçları ortaya çıkıyor. Batarya soğutma sıvıları ve transmisyon yağları bu alanın en önemli ürünleri. Aynı zamanda veri merkezleri gibi yeni alanlarda da büyüme potansiyeli görüyoruz” dedi.