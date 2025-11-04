Nintendo, Switch 2 başarısıyla kârını yüzde 85 artırdı

Kyoto merkezli Nintendo, 2025 mali yılının ilk yarısında (Nisan–Eylül) net kârını 198,9 milyar yen’e (yaklaşık 1,3 milyar dolar) çıkardı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %85 artış anlamına geliyor.

Satış gelirleri de 523 milyar yen’den 1,1 trilyon yen’e (7,1 milyar dolar) yükseldi.

Şirket, Switch 2 konsolunu Haziran ayında piyasaya sürmüştü ve Eylül sonuna kadar 10 milyondan fazla cihaz sattı. Popüler oyunlar arasında “Mario Kart World” ve “Donkey Kong Bananza” öne çıkıyor.

Hedefler yukarı revize edildi

Nintendo, Mart 2026’da sona erecek mali yıl için kâr tahminini 300 milyar yen’den 350 milyar yen’e (2,3 milyar dolar) yükseltti.

Ayrıca Switch 2 satış hedefi de 15 milyondan 19 milyona çıkarıldı.

Şirketin eski Nintendo Switch modeli satışları azalsa da, eski oyunların yeni konsolla uyumlu olması satış ivmesini koruyor.

Analistler, yaklaşan yılbaşı dönemi ve yeni Pokemon ile Kirby oyunlarının satışları daha da artıracağını öngörüyor.