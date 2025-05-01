Nisan ayı Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK nisan ayı enflasyon oranları belli oldu mu?

Nisan ayı enflasyon rakamları için bekleyiş sürüyor. Milyonlarca vatandaşın gözü Türkiye İstatistik Kurumundan gelecek haberde... Nisan ayı enflasyon rakamlarını artış gösterip göstermediği en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Özellikle çalışanlar ve emekliler resmi açıklamayı beklerken yoğun şekilde "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunu yöneltiyor.

TÜİK nisan ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Bu ay, mayıs ayının 3'ü hafta sonuna denk geldiği için nisan ayı enflasyon rakamları 5 Mayıs'ta açıklanacak.

İTO nisan ayı İstanbul enflasyonunu açıkladı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Nisan 2025'e ait İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyatlar bir önceki aya göre %3,21 oranında arttı. Yıllık bazda fiyat artışı ise %47,21 olarak gerçekleşti.

İTO’nun verilerine göre, 2025 yılının ilk dört ayında toplam fiyat artışı %16,24 oldu. Mart ayında açıklanan %3,79’luk aylık artışa göre Nisan’da enflasyon oranı düşüş gösterirken, yıllık enflasyondaki yükseliş devam etti.