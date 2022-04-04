Nisan ayı kira zam oranı belli oldu

Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren nisan ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 5,46, yıllık bazda yüzde 61,14 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 29,88'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre nisan ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 29,88 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 lira olan kirası zam yapılması durumunda 1.298,8 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2.597,6 liraya yükselecek.