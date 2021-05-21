Nisan ayında 552 fimaya dahilde işleme izni verildi

Ticaret Bakanlığı, Nisan ayında 552 adet dahilde işleme izin belgesi verdi.

Ticaret Bakanlığı'nın 2021 Yılı Nisan ayına Ait dahilde işleme izin belgeleri, yurt içi satış ve teslim belgeleri, hariçte işleme izin belgeleri, vergi, resim ve harç istisnası belgeleri, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgeleri listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Dahilde işleme izin belgelerinin yanısıra, 17 adet yurt içi satış ve teslim belgesi, 5 adet hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

Aynı ayda 26 adet izin belgesi firma talebine istinaden iptal edildi.

Dahilde işleme rejimi nedir?

Dahilde İşleme Rejimi, ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen ara mallara veya girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemi.

İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak ham madde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabiliyor.