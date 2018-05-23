Nisan ayında otel doluluk oranları arttı

Türkiye'nin 2018 yılı nisan ayı otel dolulukları 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 19.7 artarak ortalama yüzde 72.6, İstanbul'un ise yüzde 23.6 artarak ortalama yüzde 79.5 olarak gerçekleşti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, konaklama sektörünün Nisan ayında doluluklarda son iki yılın en iyi rakamlarına ulaştığını söyledi. Fiyatlarda da yükselme trendinin sürdüğüne ancak henüz eski rakamlara dönülemediğine işaret eden Bayındır, “Şimdi hedef fiyatların yükselmesini sağlayacak olan kültür, kongre, iş amaçlı segmentlerin de toparlanmasını sağlamak olmalı” dedi.

Nisan 2018 Destinasyon Performans Raporunu’na göre, Türkiye'nin Nisan 2018 otel dolulukları yüzde 72.6 olarak kaydedildi. Bu oran Nisan 2017’de yüzde 60.6, Nisan 2016’da yüzde 52.2 olmuştu. Yılın ilk 4 aylık döneminde ise doluluklar yüzde 22.7 artarak yüzde 66 oldu. Nisan 2018’da ulaşılan yüzde 72.6’lık oranla Türkiye Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına ulaştı. Buna karşın Türkiye yüksek doluluklarda henüz ilk 10’a geri dönemedi, 11’inci sırada yer aldı. Sırasıyla Macaristan, İrlanda, İngiltere, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Belçika, İspanya, Hollanda, İtalya ve Malta; Türkiye’nin önünde yer aldı.

Fiyatlarda ise henüz iki yıl öncesine dönülemedi. Türkiye genelinde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Nisan 2018’de 67.4 euro olarak gerçekleşti. Bu fiyat Nisan 2017’de 62.7 euro olmuştu. Nisan 2015’te ise ortalama fiyat 105 euro seviyesindeydi.

Antalya’da Nisan 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16.7 artarak yüzde 65.7 oldu. Bu oran Nisan 2017’de yüzde 56.3, Nisan 2016’da 53.1 olmuştu. Antalya’da Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 49.2 euro ile 2017'ye göre yüzde 0.1 bir düşüş gösterdi. Nisan 2017’de bu rakam 49.3 euro, Nisan 2016’da 53.7 olmuştu. Antalya’da Ocak-Nisan 2018 döneminde ise doluluklar yüzde 60.2 olarak gerçekleşirken, bu oran 2017’nin aynı döneminde yüzde 53.4, 2016’nın aynı döneminde yüzde 48.2 olmuştu. Ocak-Nisan 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 49.9 euroya çıkarken, bu rakam 2017’de 48.3 euro, 2016’da 57.9 euro olarak gerçekleşmişti.