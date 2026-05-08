Nisan ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıkladı.

Verilere göre, aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşirken, yıllık değerlendirmede ise yatırımcısına en fazla kazandıran yatırım aracı külçe altın oldu.

Aylık bazda en yüksek reel getiri BIST 100'de

TÜİK verilerine göre BIST 100 endeksi, aylık değerlendirmede yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde diğer yatırım araçlarının çoğu yatırımcısına reel kayıp yaşattı. Yİ-ÜFE'ye göre mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, Euro yüzde 0,73, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,60, Amerikan Doları yüzde 1,80 ve külçe altın yüzde 6,85 oranında kaybettirdi. TÜFE bazında ise mevduat faizi yüzde 1,05, Euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, Amerikan Doları yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 oranında reel kayıp yaşadı.

Üç ve altı aylık dönemde de zirvede BIST 100 var

Üç aylık değerlendirmede de BIST 100 endeksi yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Endeks, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 oranında reel getiri sundu. Aynı dönemde en fazla kaybettiren yatırım aracı ise külçe altın oldu. Altın, Yİ-ÜFE bazında yüzde 6,58, TÜFE bazında ise yüzde 7,65 oranında yatırımcısına kayıp yaşattı.

Altı aylık değerlendirmede de BIST 100 ilk sıradaki yerini korudu. Endeks, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 15,58, TÜFE'ye göre ise yüzde 11,71 oranında reel getiri sağladı. Aynı dönemde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranında yatırımcısına en fazla kaybettiren yatırım aracı olarak kaydedildi.

Yıllık bazda en yüksek reel getiri altından geldi

Yıllık değerlendirmede ise tablo değişti. Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 28,41 oranında reel getiri sağlayarak yatırımcısına en fazla kazandıran araç oldu.

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, DİBS ve mevduat faizi yatırımcısına reel getiri sağlamayı sürdürdü. Yİ-ÜFE bazında BIST 100 yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,40 ve mevduat faizi yüzde 3,26 oranında kazandırdı. TÜFE'ye göre ise BIST 100 yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi yüzde 0,31 oranında reel getiri sundu.

Öte yandan Euro ve Amerikan Doları yıllık bazda yatırımcısına reel kayıp yaşattı. Euro, Yİ-ÜFE bazında yüzde 5,09, TÜFE bazında yüzde 7,80 oranında gerilerken; Amerikan Doları'nın kaybı Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 8,69, TÜFE'ye göre ise yüzde 11,30 olarak hesaplandı.