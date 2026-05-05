Nisan enflasyonu beklentileri değiştirdi: Ekonomi dünyasında enflasyon tahminleri güncellendi

Verilere göre, yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentileri yüzde 26 ile yüzde 30 bandında yoğunlaşırken, medyan tahmin yüzde 28,8, ortalama tahmin ise yüzde 28,5 olarak hesaplandı. En düşük tahmin yüzde 26, en yüksek tahmin ise yüzde 30 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayında TÜFE aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 artış kaydetti. Beklentilerin üzerinde gelen veri, enerji, gıda, konut ve ulaştırma kalemlerinde fiyat baskısının sürdüğüne işaret etti.

Matriks Haber’in 18 kurum raporundan derlediği araştırmaya göre, enflasyondaki yükselişin tek bir kalemle sınırlı olmadığına dikkati çekilerek, enerji fiyatlarındaki artış, jeopolitik gelişmeler, gıda fiyatları, konut maliyetleri ve hizmet enflasyonundaki katılığın önümüzdeki döneme ilişkin başlıca yukarı yönlü riskler arasında yer aldığı belirtildi. Özellikle doğalgaz, elektrik, akaryakıt ve ulaştırma hizmetlerindeki artışların nisan ayı verilerinde belirleyici olduğu, enerji maliyetlerindeki yükselişin üretim ve lojistik kanallarıyla diğer kalemlere de yansıyabileceği ifade edildi.

Faiz beklentilerine bakıldığında ise yıl sonu politika faizi tahminlerinin yüzde 32 ile yüzde 35 aralığında şekillendiği, medyan ve ortalama beklentinin yüzde 33,5 olduğu görüldü. Kurumların büyük bölümü, son enflasyon verisinin ardından kısa vadede faiz indirimi alanının daraldığı ve para politikasında sıkı duruşun korunabileceği görüşünde birleşti.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanacak Enflasyon Raporu’na ilişkin beklentilerde de yukarı yönlü revizyon ihtimali öne çıktı. Tahmin aralığında artış yapılabileceği, özellikle orta nokta ve üst bantta güncelleme beklentilerinin güçlendiği değerlendirildi.