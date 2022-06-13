Nisanda 1.144 teşvik belgesi düzenlendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Nisan ayında toplam 32,55 milyar TL sabit yatırım tutarı olan bin 144 adet teşvik belgesi düzenledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın söz konusu dönem için teşvik belgesi yatırımları ve yatırımcı firmaların listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırım teşvik belgeleri toplam sabit yatırım tutarı 32 milyar 552 milyon 89 bin 76 TL olurken, öngörülen istihdam 31 bin 176 olarak belirlendi.

Söz konusu teşviklerle gerçekleştirilecek ithal makine ve teçhizat makina tutarı 800 milyon 445 bin 1 TL olarak belirlendi.

Tamamlama vizesi yapılan 288 yatırım teşvik belgesiyle gerçekleşen sabit yatırım tutarı 7 milyar 233 milyon 825 bin 371 TL olurken, istihdam 17 bin 579 olarak açıklandı. Teşvikler için iİthal makine ve teçhizat makina tutarı 659 milyon 366 bin 679 TL oldu.

Aynı ayda 838 milyon 151 bin 758 TL değerinde 45 yatırım teşvik belgesi ise iptal edildi. Bu belgelerle 3 bin 599 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyordu.