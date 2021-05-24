Nisanda 790 bin turist geldi

Türkiye'ye gelen turist sayısı nisanda önceki yıla göre, baz etkisiyle yüzde 3.162 gibi yüksek oranda artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısı, pandemi öncesi 2019 Nisan'a göre ise yüzde 76 geriledi. 2019 Nisan'da Türkiye'ye 3.3 milyon, 2020 Nisan'da 24,238 yabancı ziyaretçi gelmişti. Pandemi öncesi dönem olan 2019 Nisan ile kıyaslandığında yabancı ziyaretçi sayısının halen geçmiş yılların dörtte biri seviyesinde olduğu görüldü.

Pandemi etkisi ilk 4 ay verilerinde de hissedildi. Ziyaretçi sayısı bu yıl ilk 4 ayda bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 35.6 düşüşle 2.74 milyona geriledi. Bu düşüşte temel belirleyici 2020 Ocak ve Şubat aylarında pandemi etkisi görülmemesiyle Türkiye'ye 3.5 milyon ziyaretçi gelmesi oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise 1 milyonun hemen üzerinde ziyaretçi geldi.

Verilere göre 2021 yılı Ocak - Nisan döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke sıralamasında Rusya, yüzde 20.12 pay ve 552,048 kişi ile birinci, İran yüzde 7.1 pay ve 194,384 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri sırasıyla Ukrayna, Almanya ve Bulgaristan izledi.